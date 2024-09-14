Sie lieben guten Wein, stilvolle Menüs und besondere Erlebnisse?
Dann ist unser Weinseminar im Ahrtal genau das Richtige für Sie! 🍷
Als Verwöhnhotels sind das Hotel Villa Sanct Peter und Landhotel Sanct Peter im Ahrtal bekannt und beliebt.
Es gilt als Geheimtipp für Individual- und Aktivurlauber, Wanderurlauber, für Genießer, Ruhesuchende und kulinarische Feinschmecker.
Unsere feine regionale Küche (nur 100m entfernt) zaubert Ihnen zu jeder Jahreszeit passende Köstlichkeiten, kulinarische Highlights, regionale, gesunde und leichte Küche im historischen Gasthaus Brogsitter´s Sanct Peter.
Unsere 3 Häuser in Bad Neuenahr – Ahrweiler sind nicht nur der ideale Ort zum Verwöhnen, sondern auch bestens für Feiern und Tagungen geeignet.
Wir freuen uns auf Sie!
Wir laden Sie herzlich ein, sich von unserem mit Liebe und Herzlichkeit geführten Hotels
verzaubern und verwöhnen zu lassen. Vergessen Sie einfach mal den Alltag, tauchen ab,
träumen und genießen.
Ihre Gastgeber Saban Kismetli und Team
Willkommen in Ihrem Hotel in Bad Neuenahr-Ahrweiler im Ahrtal
Erleben Sie stilvoll eingerichtete Zimmer in ruhiger Lage, perfekt für Erholung oder einen kurzen Aufenthalt.
Unser Hotel bietet modernen Komfort und einen herrlichen Blick auf die malerische Landschaft.
Buchen Sie noch heute Ihr Zimmer und genießen Sie Ihren Aufenthalt im schönen Ahrtal!
Kulinarische Momente als Arrangement.
Unsere Angebote zusammen mit dem Gasthaus Brogsitter’s Sanct Peter
(nur 100m von beiden Hotels entfernt)
Buchen Sie frühzeitig unsere Deals.
Früh buchen lohnt sich.
und Umgebung.
Eifel, Bonn, Köln, Koblenz
Wandern auf dem Rotweinaderweg oder Ahr-Steig
Einblick in die Zeit des Kalten Krieges
Erleben Sie Geschichte und Charme: Nur 1 km von Walporzheim entfernt erwartet Sie die bezaubernde Altstadt Ahrweiler.
Erleben Sie den Charme der Jugendstil-Ära in der ehemaligen Villa aus dem Jahr 1896, die heute als das exklusive Hotel Villa Sanct Peter bekannt ist.
Weitere Informationen finden Sie unsrer A-Z Liste
Wir starten mit einem Glas Brogsitter Pinot Meunier Sekt
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Pikantes Tartar vom Rinderfilet
Kaviarschmand, Feldsalatröschen und kleiner Reibekuchen
dazu Moët Rosé Impérial & Veuve Clicquot Rosé
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Gebratenes Seesaiblingfilet
Champagnerrisotto, grüner Spargel und Champagnersoße
dazu Moët Imperial & Veuve Clicquot Brut
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Brust vom Label Rouge Perlhuhn
mit Champagnerkraut Trauben Speckjus und feines
Kartoffelpüree
dazu Ruinart Rosé & Moët Grand Vintage 2016
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Halbgefrorenes von Rose Champagner
Mit eingelegten Pataya Mango
dazu Moët Nectar Impérial & Veuve Clicquot Demi-Sec