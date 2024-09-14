Als Verwöhnhotels sind das Hotel Villa Sanct Peter und Landhotel Sanct Peter im Ahrtal bekannt und beliebt.

Es gilt als Geheimtipp für Individual- und Aktivurlauber, Wanderurlauber, für Genießer, Ruhesuchende und kulinarische Feinschmecker.

Unsere feine regionale Küche (nur 100m entfernt) zaubert Ihnen zu jeder Jahreszeit passende Köstlichkeiten, kulinarische Highlights, regionale, gesunde und leichte Küche im historischen Gasthaus Brogsitter´s Sanct Peter.

Unsere 3 Häuser in Bad Neuenahr – Ahrweiler sind nicht nur der ideale Ort zum Verwöhnen, sondern auch bestens für Feiern und Tagungen geeignet.

Wir freuen uns auf Sie!