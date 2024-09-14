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Sanct Peter
Hotels & Restaurant
im Ahrtal

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NEU

Weinseminar

Sie lieben guten Wein, stilvolle Menüs und besondere Erlebnisse?
Dann ist unser Weinseminar im Ahrtal genau das Richtige für Sie! 🍷

MEHR INFOS
Angebote Übernachtung mit Abendessen

Die Genuss-Oasen im Ahrtal

Als Verwöhnhotels sind das Hotel Villa Sanct Peter und Landhotel Sanct Peter im Ahrtal bekannt und beliebt.
Es gilt als Geheimtipp für Individual- und Aktivurlauber, Wanderurlauber, für Genießer, Ruhesuchende und kulinarische Feinschmecker
Unsere feine regionale Küche (nur 100m entfernt) zaubert Ihnen zu jeder Jahreszeit passende Köstlichkeiten, kulinarische Highlights, regionale, gesunde und leichte Küche im historischen Gasthaus Brogsitter´s Sanct Peter.

Unsere 3 Häuser in Bad Neuenahr – Ahrweiler sind nicht nur der ideale Ort zum Verwöhnen, sondern auch bestens für Feiern und Tagungen geeignet. 

Wir freuen uns auf Sie!

Willkommen

in der malerischen Landschaft des Ahrtals

Drei Häuser eine Genuss- und Wohlfühl-Oase im Ahrtal

Wir laden Sie herzlich ein, sich von unserem mit Liebe und Herzlichkeit geführten Hotels
verzaubern und verwöhnen zu lassen. Vergessen Sie einfach mal den Alltag, tauchen ab,
träumen und genießen.
Ihre Gastgeber Saban Kismetli und Team

Alle drei Sanct Peter Häuser befinden sich im schönen Weinort Walporzheim und liegen nicht mehr als 100 m auseinander.

Hotel Villa Sanct Peter

Hotel Villa Sanct Peter (60 von 76)
  • Gründerzeitvilla aus dem Jahr 1896
  • 23 Doppelzimmer
  • Hotelbar MAX
  • Garten
  • Kleiner Wellnessbereich
  • Frühstück bis 12:00 Uhr
  • Parkplatz am Hotel
  • Aufzug
Mehr Erfahren

Landhotel Sanct Peter

Aussenansicht6
  • Neubau aus dem Jahre 2015
  • Große Zimmer bis 70m²
  • Ferienwohnungen
  • Familienzimmer
  • Frühstück bis 12:00 Uhr
  • Parkplatz am Hotel
  • Aufzug
Mehr Erfahren

Eines der besten in Deutschland

Brogsitters Gasthaus
Sanct Peter

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  • Eines der ältesten Gasthäuser Deutschlands
  • Geschichte geht bis 600 n. Chr.
  • Eines der besten Küchen Deutschlands
  • 2 verschiedene Küchen
  • 1 Michelin Stern
  • Regional klassische frische Küche
  • Parkplatz am Restaurant
  • Vinothek
  • Aufzug
Mehr Erfahren

Unsere Zimmer

Willkommen in Ihrem Hotel in Bad Neuenahr-Ahrweiler im Ahrtal
Erleben Sie stilvoll eingerichtete Zimmer in ruhiger Lage, perfekt für Erholung oder einen kurzen Aufenthalt.
Unser Hotel bietet modernen Komfort und einen herrlichen Blick auf die malerische Landschaft.
Buchen Sie noch heute Ihr Zimmer und genießen Sie Ihren Aufenthalt im schönen Ahrtal!

Komfort-Doppelzimmer

ab 180 € pro Nacht

Weitere Infos

direkt buchen und sparen
Zu den Zimmern

Superior-Doppelzimmer

ab 210 € pro Nacht

Weitere Infos

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Zu den Zimmern

Premium-Doppelzimmer

ab 230 € pro Nacht

Weitere Infos

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Zu den Zimmern

Ferienhaus Sanct Peter

ab 256 € bis 390 € pro Nacht
ohne Frühstück

Weitere Infos

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Zum Ferienhaus

Unsere beliebtesten Arrangements

Kulinarische Momente als Arrangement.

Unsere Angebote zusammen mit dem Gasthaus Brogsitter’s Sanct Peter
(nur 100m von beiden Hotels entfernt)

  • ab 165 € pro Person
    im Doppelzimmer

Schnupper-Arrangement


• 1 Übernachtung
• inklusive reichhaltigem Frühstück
• ein 4-Gänge Menü

  • ab 240 € pro Person
    im Doppelzimmer

Brogsitters Kulinarik


• 1 Übernachtung
• inklusive reichhaltigem Frühstück
• bei Anreise ein Glas Champagner
• am Abend ein 4-Gänge Menü
im Sternerestaurant Brogsitter

  • ab 320 €pro Person
    im Doppelzimmer

Genießer-Arrangement


• 2 Übernachtungen
• inklusive reichhaltigem Frühstück
• am 1. Abend ein 3-Gänge Menü
• am 2. Abend ein 4-Gänge Menü

Zu den Arrangements
Kulinarik
Zu den Arrangements
Kulinarik
Zu den Arrangements
Wellness
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Wellness
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Gutscheine
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Tagung
Hier klicken

Besondere Angebote das ganze Jahr

Unsere Top-Angebote für das Jahr 2026
und 2027

Buchen Sie frühzeitig unsere Deals. 

Früh buchen lohnt sich.

Zu den Top-Angeboten
Tripadvisor Best of the Best 2025

Besonderheiten

Frühstück bis 12:00 Uhr

Parkplätze direkt am Hotel

Aufzug

Wellness

Ruhig gelegen

WLAN kostenfrei

Hotelbar

Garten und Terrasse

Eines der besten Restaurants Deutschlands

E-Ladesäule

Aktivitäten

im Ahrtal

und Umgebung. 

Eifel, Bonn, Köln, Koblenz

Wandern

Wandern auf dem Rotweinaderweg oder Ahr-Steig

Regierungsbunker Ahrweiler

Einblick in die Zeit des Kalten Krieges

Historische Altstadt Ahrweiler

Erleben Sie Geschichte und Charme: Nur 1 km von Walporzheim entfernt erwartet Sie die bezaubernde Altstadt Ahrweiler.

Aktivitäten

Unsere Bewertungen

Rotweinwanderweg

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Fassade-Elemente
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Impressionen

Zur Galerie

FAQ

Weitere Informationen finden Sie unsrer A-Z Liste

A-Z Liste
  • Nur 0,2 km zum Fahrradweg
  • Nur 0,5 km zum Rotweinwanderweg
  • Nur 1 km in die Altstadt Ahrweiler
  • Flughafen Köln-Bonn nur 30 km entfernt
  • Nürburgring nur 30 km entfernt
  • Nur 5 Minuten zur Autobahnanbindung
  • Golfplatz nur 6 km entfernt

Anfrage

Champagner Night

unser Menü am 21.11.2025

Wir starten mit einem Glas Brogsitter Pinot Meunier Sekt

***
Pikantes Tartar vom Rinderfilet
Kaviarschmand, Feldsalatröschen und kleiner Reibekuchen
dazu Moët Rosé Impérial & Veuve Clicquot Rosé
***
Gebratenes Seesaiblingfilet
Champagnerrisotto, grüner Spargel und Champagnersoße
dazu Moët Imperial & Veuve Clicquot Brut
***
Brust vom Label Rouge Perlhuhn
mit Champagnerkraut Trauben Speckjus und feines
Kartoffelpüree
dazu Ruinart Rosé & Moët Grand Vintage 2016
***
Halbgefrorenes von Rose Champagner
Mit eingelegten Pataya Mango
dazu Moët Nectar Impérial & Veuve Clicquot Demi-Sec